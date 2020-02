Per Erdogan, il piano proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine al conflitto israelo-palestinese “mette in pericolo la pace …

Continua a leggere >>>>> Medio Oriente: Erdogan, Turchia non permetterà ad “accordo del secolo” di minacciare la pace

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...