Il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare depositata da Vivendi al fine di sospendere in via d’urgenza la delibera dell’Agcom che limita la quota e quindi i diritti in mano al gruppo francese in Mediaset. Stando al pronunciamento della terza sezione del …

Continua a leggere >>>>> Mediaset: TAR rigetta istanza di Vivendi, oggi l’assemblea

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...