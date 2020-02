L’emergenza coronavirus fa un’altra vittima tra le manifestazioni fieristiche dedicate al settore della plastica: l’edizione 2020 di MecSpe – il salone per l’industria manifatturiera e per la fabbrica intelligente – l’ultima a Parma prima del trasloco a Bologna, non si …

Continua a leggere >>>>> Mecspe slitta a giugno

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...