Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa esperienza è “una straordinaria opportunità per porre in sinergia le istituzioni” oltre che le …

Continua a leggere >>>>> Mattarella: cultura opportunità per sinergia tra istituzioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...