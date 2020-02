Per Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi, lo stimolo monetario legato ai tassi zero è ormai arrivato alla conclusione. «Ora per la crescita serve che i Paesi facciano delle riforme, a partire dal fisco». Una battuta anche sulle aggregazioni bancarie: «Non …

Continua a leggere >>>>> Massiah: «Tassi zero al capolinea, servono riforme fiscali per crescere»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...