(ANSA) – BOLOGNA, 5 FEB – Dopo un 2019 da record, con quasi 9 milioni e mezzo di passeggeri, è cominciato con una forte crescita anche il 2020 per l’aeroporto Marconi di Bologna. In gennaio i passeggeri sono stati 704.521, il 9,9% in più rispetto allo …

