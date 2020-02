«Un anno storico». Per una volta Mike Manley abbandona il suo tradizionale aplomb britannico e non rinuncia all’enfasi nel presentare i conti 2019 di Fiat Chrysler Automobiles. In effetti, trainato da un quarto trimestre record, il gruppo presieduto da John …

Continua a leggere >>>>> Manley: “Per Fca ​​​​​​​un 2019 storico. ​​​​​​​Target confermati”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...