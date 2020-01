(Teleborsa) – Vendite auto in calo in Europa per il 2020 con una diminuzione del 2% che farebbe segnale la prima contrazione del mercato UE dopo sei anni consecutivi di crescita. Lo ha detto Mike Manley, amministratore delegato di Fca e presidente …

Continua a leggere >>>>> Manley (Fca-Acea): “Calano le vendite auto in Europa”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...