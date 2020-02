Settore: Logistica E Trasporti / Grande Distribuzione / Magazziniere Azienda: Adecco Italia Spa Data annuncio: 01/02/2020. Sede di lavoro: Rimini. Adecco Italia S.p.A. ricerca per un’importante azienda leader in Italia nella vendita di prodotti per la cura della …

Continua a leggere >>>>> Magazziniere – Addetto/a al Rifornimento Scaffali

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...