L'operazione è scattata martedì in diverse regioni d'Italia. Venti le persone indagate per associazione a delinquere. Beni per oltre 34 milioni di euro.

Continua a leggere >>>>> Mafia, il blitz della Guardia di finanza sconfina in Ticino

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...