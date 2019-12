Beppe Grillo ha deciso di non intervenire in diretta mentre parla Sergio Mattarella, ma di registrare un messaggio di auguri per il 2020. “Basta aver …

Continua a leggere >>>>> M5s, Grillo fa gli auguri di buon 2020 mentre scava una fossa: “Basta avere paura. Sarà un anno …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...