… trasformano il parcheggio in un campo di calcio o in un autodromo, senza curarsi del disturbo che arrecano a chi la notte la usa per dormire”.

Continua a leggere >>>>> Luino, residenti del centro: “Stop a movida, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...