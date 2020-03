BRUXELLES- Il summit dei 27 capi di Stato e di governo dell’Unione europea, in una surriscaldata teleconferenza di sei ore, non è riuscito a superare tutte le divisioni su come affrontare le pesanti conseguenze economiche della pandemia del coronavirus.

Continua a leggere >>>>> L’Ue spaccata su eurobond e aiuti. No di Roma, rinvio di due settimane

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...