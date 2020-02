“Nei giorni in cui il terremoto ha coinvolto alcuni comuni del Mugello -dice Giachetti- mi sono messo in contatto con i sindaci dei luoghi più colpiti, non …

Continua a leggere >>>>> L'On. Roberto Giachetti in visita sui luoghi del terremoto incontra i sindaci di Barberino e Borgo …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...