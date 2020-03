Per la Bce lo spread è come il pongo: può plasmarlo come più le aggrada. Anche se non vuole ammetterlo. Certo dipende dai momenti. Ieri l’Eurotower della pilatesca Christine Lagarde, la «saggia civetta» (sua l’autodefinizione), convinta di non essere stata …

Continua a leggere >>>>> Lo spread vola a 330. Poi la Bce lo “raddrizza”. L’Italia è a rischio Troika

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...