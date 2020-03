Cadbury racconta con questo spot che i dolci tradizionali per la Pasqua non sono un obbligo sociale ma un modo per trasmettere affetto e divertirsi insieme, tra generazioni diverse. L’esempio lo dà un nonno che nasconde per casa le uova di cioccolato per …

Continua a leggere >>>>> Lo spot per la Pasqua di Cadbury, le uova non solo un obbligo sociale ma qualcosa di più

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...