Nell’era del fisco telematico e dell’invio all’agenzia delle Entrate dei corrispettivi da parte dei negozianti, lo scontrino fiscale resiste e diventa documento commerciale. E questo per non pregiudicare le possibili attività di controllo immediate eseguite (anche) …

Continua a leggere >>>>> Lo scontrino muore, anzi no

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...