Continua la crescita degli investimenti in Information Security (IS) di imprese e organizzazioni italiane, arrivati nel 2019 a 1,317 miliardi di euro: l’11% in più rispetto al 2018. La spesa si divide quasi equamente tra servizi (48%), e soluzioni (52%), a loro volta …

Continua a leggere >>>>> L’IT Security in Italia vale 1,3 miliardi (+11%), ma il GDPR resta una questione aperta

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...