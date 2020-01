Lilli Gruber sul modello di leadership di Trump: "Un mondo costruito dagli uomini per gli uomini non funziona. Ha una concezione del potere che non …

Continua a leggere >>>>> Lilli Gruber sulla leadership di Trump: "Ha una concezione del potere che non può far funzionare il …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...