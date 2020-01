Per chi guarda al progresso e all’innovazione senza che la dovuta cautela scada in pregiudizio, la bozza sulla posizione europea sull’AI suona come un significativo campanello d’allarme, che rischia di far perdere il treno della ricerca e delle innovazioni al …

Continua a leggere >>>>> L’Europa e il treno dell’Intelligenza Artificiale

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...