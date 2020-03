Lego aprirà 150 nuovi negozi quest’anno, principalmente in Cina. Lego ha ad oggi 570 negozi in tutto il mondo, di cui 100 negli Usa L’utile netto 2019 è cresciuto del 2,8% a 8,31 miliardi di corone danesi (1,1 miliardi di euro), sostenuti dalle vendite in Cina …

