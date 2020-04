Un prodotto bancario che permette di pagare il suo prezzo di acquisto, anticipando l’intera somma, che poi si dovrà restituire. Sponsorizzato da Utego. Cosa e come fare se vuoi comprare una casa ma non hai abbastanza soldi per farlo? Magari hai bisogno …

Continua a leggere >>>>> L’educazione finanziaria di Utego Cos’è un mutuo e come si fa a ottenerlo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...