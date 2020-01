L’avvio del 2020 è stato contrassegnato da due novità in materia di innovation manager: l’annuncio dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie finalizzate a soddisfare tutte le domande non finanziabili per esaurimento fondi;; la proroga del termine ultimo …

Continua a leggere >>>>> Le ultime novità in materia di Innovation manager

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...