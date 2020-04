Per tutti i clienti estensione gratuita del servizio di video consulto medico. Per gli agenti messe in campo “importanti misure di carattere economico e finanziario”. 09/04/2020. Autore: Redazione Insurance Connect. Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, …

Continua a leggere >>>>> Le nuove iniziative di Axa Italia per l’emergenza Covid-19

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...