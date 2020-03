Le borse mondiali tornano in rosso, per il timore dell’impatto del coronavirus sull’economia, mentre il Fondo monetario internazionale, i governi e le banche varano o studiano i provvedimenti da prendere per contenere gli effetti. Rimbalzo fallito. Mercoledì …

Continua a leggere >>>>> Le Borse mondiali cadono ancora. Dal Fmi 50 miliardi per l’economia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...