La Responsabilità Civile Auto, anche nota come RCA o RC Auto, è un contratto assicurativo che va stipulato con una fra le numerose compagnie operanti in Italia e che copre i danni in caso di sinistro. Ogni mezzo circolante deve essere coperto da RCA, per …

Continua a leggere >>>>> Le app gratuite per verificare la copertura RC auto

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...