L’auto di proprietà non è più di moda e sta cedendo il passo al noleggio a lungo termine. Sarà vero? In attesa di capire come cambieranno il mercato delle auto e le abitudini dei consumatori dopo l’emergenza coronavirus, è indubbio che prima …

Continua a leggere >>>>> Le 3 migliori city car a noleggio ad Aprile 2020

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...