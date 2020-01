Sospesi, per infiltrazioni mafiose, i lavori per il nuovo palazzetto dello sport di Chiusi. Le attuali norme non bastano dice il sindaco. di Valter Rizzo …

Continua a leggere >>>>> Lavori bloccati per mafia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...