… Regione Campania per le persone e le attività in difficoltà con regole ferree “non siamo la befana, il Coronavirus non sarà un altro terremoto dell'80.

Continua a leggere >>>>> Lauro, Bossone: “aiuteremo cittadini e aziende in difficoltà ma il coronavirus non sarà un nuovo …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...