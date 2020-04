Stessa cosa per il salto in alto con un foglio personalizzato da porre sul materasso di caduta. Via alla corsa di velocità: 100-200-400, ostacoli.

Continua a leggere >>>>> L'Atletica campana pensa a ripartire «Dateci gli attrezzi delle Universiadi»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...