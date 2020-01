Notte di paura in via Marche, zona Borgo Bovio, a Terni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un allarme per fuga di gas. Secondo quanto …

Continua a leggere >>>>> Lascia aperto il gas in cucina e va a dormire: notte di paura in un appartamento

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...