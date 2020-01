C’è anche la versione a metano di Lancia Ypsilon, uno dei modelli più apprezzati di auto per la città. L’accoppiata non passa inosservata perché da una parte abbiamo un modello che, per definizione, consuma poco e si rivela strategico sia nei percorsi …

Continua a leggere >>>>> Lancia Ypsilon metano 2019-2020 prezzi, consumi reali, allestimenti, dimensioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...