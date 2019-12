“Il successo di un aeroporto e dei suoi voli è determinato dal traffico che riescono a generare e dall’appeal del territorio”. Per Andrea Andorno, ad di Sagat, Caselle ha le carte in regola per recuperare e per tornare a crescere nel 2020, risalendo dal 14esimo …

L'ad di Sagat: "All'aeroporto di Caselle serve più promozione per decollare"

