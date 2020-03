Si chiama “La vacanza zero penali” l’iniziativa ideata da Settemari per sostenere il booking in questo periodo di piena incertezza e per “riportare i clienti in agenzia e stare concretamente dalla parte del mercato”, come spiega il t.o. in una nota. La promozione …

Continua a leggere >>>>> “La vacanza zero penali”, la proposta anti-crisi di Settemari

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...