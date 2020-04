In collaborazione con il White house office of science and technology policy, il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e molti altri, IBM sta contribuendo al lancio del COVID-19 High Performance computing consortium. Offrirà una straordinaria potenza di …

Continua a leggere >>>>> La super tecnologia di IBM per combattere il virus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...