In barca si vive in tensione, senza dormire, bagnato dagli spruzzi delle onde. Quello che sto vivendo in questi giorni, anche se surreale, è tutta un'altra …

Continua a leggere >>>>> La strana solitudine di Andrea Mura «Meglio l'Oceano…»

