LA SFIDA TRIESTE Fincantieri in corsa per l’energia pulita. Il gruppo italiano guidato da Giuseppe Bono si è aggiudicato un ordine di quasi 100 milioni euro per forniture e installazioni di equipaggiamenti di alto profilo nell’ambito del progetto per la …

Continua a leggere >>>>> LA SFIDA TRIESTE Fincantieri in corsa per l’energia pulita. Il gruppo italiano

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...