… tu non hai voluto dormire con me e sei stato libero di non farlo – rimprovera Carlotta al secchione – io però sono libera di non voler dormire con te.

Continua a leggere >>>>> La pupa e il secchione, Carlotta Cocina e De Benedetti squalificati (VIDEO)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...