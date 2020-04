A ciascuno la sua hypercar elettrificata: per quella di McLaren, secondo la bene informata testata britannica Autocar, ci sarà da pazientare fino al 2024. Sulla base delle indiscrezioni e delle ricostruzioni, la vettura non sarà a zero emissioni. La hypercar di …

Continua a leggere >>>>> La prossima hypercar della McLaren sarà ibrida. E arriverà nel 2024

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...