La Gigafactory in Germania è contestata per il taglio di una foresta e per il consumo di acqua. Musk prova a rassicurare le associazioni verdi. Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty). I lavori di costruzione della Gigafactory europea di Tesla, che sorgerà in …

Continua a leggere >>>>> La prima fabbrica di Tesla in Europa non piace agli ambientalisti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...