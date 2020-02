28 febbraio 2020 Tremano le Borse asiatiche, con perdite che arrivano a superare il 3% a circa metà seduta. Pesano la diffusione del coronavirus in Giappone e il giovedì nero per Wall Street, con il Dow Jones e lo S&P 500 che hanno registrano in termini di …

