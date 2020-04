La Kia Telluride, un suv da 5 metri di lunghezza, è la World Car of the Year 2020. Lo ha deciso una giuria di 86 giornalisti in rappresentanza di una trentina di paesi. I giurati italiani sono tre: Claire Bal, Luca Ciferri e Alessandro Lago. Nell’albo d’oro succede …

