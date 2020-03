NEW YORK. La Federal reserve, la banca centrale statunitense, ha deciso di tagliare il costo del denaro a causa del coronavirus Sars-Cov-2. Cinquanta punti base, per la precisione. Il tasso d’interesse passa così nell’intervallo tra 1% e 1.25 per cento.

Continua a leggere >>>>> La Federal Reserve taglia i tassi per contenere il coronavirus, ma per i mercati non è ciò che serve

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...