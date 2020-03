Piazza Affari accelera grazie allo sprint di Telecom (+6%) e del settore bancario. Il gruppo delle tlc sta cosi’ festeggiando in Borsa il ritorno al dividendo dopo sei anni mentre ha avviato trattative per assieme a Telefonica per il business mobile di Oi. A rialzare¬†…

Continua a leggere >>>>> La Bank of England taglia i tassi. Piazza Affari tonica con Tim

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...