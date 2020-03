Kia XCeed e Ceed Sportswagon, ecco le versioni plug-in hybrid per il SUV e la familiare. Assemblate a Žilina, in Slovacchia, sono i primi modelli PHEV costruiti dalla Casa coreana in Europa. Il powertrain di entrambe è formato da un pacco batteria dalla …

Continua a leggere >>>>> Kia XCeed e CEED Sportswagon, ecco le versioni plug-in hybrid

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...