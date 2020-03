Vendite in calo tra il 13% e il 14% a causa del Coronavirus. Sono queste le stime di Kering sull’impatto che la pandemia mondiale potrebbe avere sull’esercizio in corso. Il gruppo, a cui fanno capo marchi come Gucci, Bottega Veneta e Saint Laurent, è il …

Continua a leggere >>>>> Kering stima l’impatto del coronavirus: ricavi in calo del 13-14% nel primo trimestre

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...