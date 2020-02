Il colosso del lusso chiude il 2019 con il fatturato in crescita del 13%. Utile in forte calo, ma pesa la maxi multa pagata al Fisco italiano. dalla nostra inviata SARA BENNEWITZ. 12 Febbraio 2020. PARIGI – Kering chiude il 2019 con una crescita a due cifre per i …

Continua a leggere >>>>> Kering, Gucci fa volare i ricavi 2019. Sale il dividendo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...