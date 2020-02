(Teleborsa) – La svizzera Julius Baer ha annunciato conti in calo ed un taglio di 300 posti di lavoro. La banca specializzata in wealth management ha annunciato stamattina una riduzione dell’utile del 37% a 465 milioni di franchi svizzeri, mentre gli asset in …

