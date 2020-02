Sorpresa. Per il secondo anno di seguito Jaguar Land Rover ha ottenuto la certificazione Carbon Neutral dei suoi impianti nel Regno Unito, e per fare festa ha organizzato un tour a zero emissioni girovagando per i propri stabilimenti con una I-PACE elettrica.

