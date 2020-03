l gruppo chiude il 2019 con tutti gli indicatori in salita. L’ad Gallo: «La trasformazione digitale elemento distintivo dell’azienda». di Celestina Dominelli. 11 marzo 2020. Salva; 0Commenta. Italgas, margini e utile in crescita. Cedola più ricca per gli azionisti.

Continua a leggere >>>>> Italgas, margini e utili in crescita. Cedola più ricca per gli azionisti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...